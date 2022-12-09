Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "продавать" для акций Сегежи

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций "Сегежа Групп", сообщается в обзоре аналитиков.

"Опубликованные результаты в целом соответствуют нашим прогнозам. По OIBDA за 3К22 компания превзошла прогноз на 24%, но это отклонение объясняется главным образом низкой рентабельностью группы и 2%-ным превышением прогноза в части выручки. Выраженные в евро средние цены реализации пиломатериалов и фанеры снизились в 3К22 соответственно на 13% и 18% к/к, что отчасти компенсировалось подорожанием мешочной бумаги. В рублях поквартальная динамика цен разочаровала еще сильнее. Кроме того, на 23% к/к сократилось производство фанеры, - отмечает эксперт Кирилл Таченников. - На бизнес компании очень сильно повлияло резкое укрепление рубля во 2К22, тогда как средний курс EUR/RUB снизился в 3К22 примерно на 15% к/к. Кроме того, санкции, введенные в отношении лесной промышленности РФ в июле, по сути остановили экспорт продукции "Сегежа Групп" на высокомаржинальный рынок ЕС. Как результат, поставки были перенаправлены в основном на внутренний и китайский рынки, что привело к снижению средней цены реализации (в особенности на пиломатериалы и фанеру) из-за неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры и структуры продаж, где увеличилась доля более дешевой продукции. Поскольку негативные тенденции в части логистики и клиентской базы лишь усилились в 4К22, а рубль оставался сильным, полагаем, что прогноз менеджмента на 4К22 также окажется слабым".

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