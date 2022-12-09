Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика России, США и Китая, результаты Segezha Group:

- ИЦП в США и Китае за ноябрь;

- ИПЦ в Китае и России за ноябрь;

- Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за ноябрь;

- Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ за январь-ноябрь;

- Операционные и финансовые результаты Segezha Group за 9М22 по МСФО.

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