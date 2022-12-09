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09 декабря 2022 года 10:36
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "на уровне рынка" для акций Сбербанка
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "на уровне рынка" для обыкновенных акций Сбербанка (с возможным повышением до "покупать") с прогнозной стоимостью на уровне 156 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в обзоре. "Ноябрьские результаты подтвердили, что Сбербанк по большому счету оставил трудности 2022 года позади и вышел на новый уровень генерации прибыли, опираясь на двузначный рост розничного и корпоративного кредитного портфеля. Динамика прибыли от октября к ноябрю положительная. Месячная чистая прибыль увеличилась со 122,8 млрд руб. в октябре до 124,7 млрд руб. в ноябре. Контроль за расходами позволил прибыли расти опережающими темпами относительно роста кредитного портфеля. Это означает, что будущая база для выплаты дивидендов также может существенно увеличиться, - указывает главный аналитик управления анализа рынков, эксперт "Открытие Research" Алексей Корнилов. - Полагаем, что в 2023 году эмитент может вернуться к практике распределения прибыли среди акционеров через дивиденды. Это стало бы хорошим драйвером для роста котировок акций компании". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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