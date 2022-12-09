Возможны попытки стабилизации цены нефти на текущих уровнях в пятницу - ПСБ

Возможны попытки стабилизации котировок нефти марки Brent на текущих уровнях на торгах в пятницу, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent завершают неделю в миноре, откатившись к уровням конца 2021 года. Такое снижение по-прежнему считаем избыточным, но при условии сохранения негативных настроений на рынке риски пойти к $75 за баррель оцениваем как высокие. Введение "потолка" цен и эмбарго на российскую нефть пока не привело (и вряд ли приведет) к резкому срыву поставок, а значит, этот фактор можно вычитать из цен. И это еще дополнительно обнажило имеющиеся проблемы с мировым спросом на нефть, которые были отодвинуты на второй план. На этом фоне спекулянты сокращают длинные позиции в сырье", - пишет аналитик в комментарии.

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