"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции МТС с целью 281,8 руб

"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции "МТС" с целевой ценой 281,8 руб. за штуку на горизонте 267 дней, что предполагает потенциал роста 20,87%, отмечается в материале инвесткомпании.

"Несмотря на активное развитие цифровых сервисов и продуктов нового поколения, бизнес современных телекоммуникационных компаний сегодня характеризуется высокой стабильностью и значительными финансовыми потоками. В этом плане МТС представляет из себя одну из лучших cash- machine в России, из года в год генерирующую значительный свободный денежный поток (FCF). "МТС" - один из потенциальных лидеров новой волны цифровой трансформации и развития экосистем", - пишут аналитики.

Эксперты указывают на следующие факторы в пользу покупки бумаг эмитента:

- Прибыльный и стабильный бизнес позволяет "МТС" из года в год генерировать значительный денежный поток, осуществлять выкуп акций с рынка и выплачивать щедрые дивиденды акционерам. Ожидаемая форвардная дивидендная доходность акций "МТС" составляет 13%.

- Дополнительными точками роста стоимости "МТС" в перспективе могут стать продажа башенных активов и последующий делеверидж, а также публичное размещение "МТС-банка" и бизнеса цифровых активов (МВС).

- Проведенная экспертами инвесткомпании оценка позволяет говорить о том, что справедливая стоимость одной акции "МТС" составляет 281,8 руб. Это подразумевает потенциал роста 18,4% к рыночным котировкам и соответствует рекомендации "покупать".

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