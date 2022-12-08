"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Роснефти" с целевой ценой 391,9 руб. за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 17,9% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Сергея Кауфмана.

"Акции "Роснефти" с начала года отстали от сектора, что преимущественно было связано с неденежными убытками и временным снижением добычи во втором квартале. Однако сейчас операционные результаты "Роснефти" за счет переориентации экспорта восстановились, а новых списаний в ближайшее время мы не ожидаем. При этом на более долгосрочном горизонте "Роснефть" выгодно выделяют реализация проекта "Восток Ойл" и устойчивость к санкциям, что, на наш взгляд, делает акции нефтяника привлекательными для покупок", - пишет аналитик.

"Роснефть" - крупнейшая в России и вторая в мире нефтегазовая компания по объемам добычи.

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