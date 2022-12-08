Вероятно очередное ослабление евро в 2023г до 0,95-1,00 к доллару - "Тинькофф Инвестиции"

Вероятно очередное ослабление евро в 2023г до 0,95-1,00 к доллару, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"После серьезного давления европейской валюте все-таки удалось подняться выше 1,05 к доллару в конце 2022г. В краткосрочной перспективе тренд на укрепление евро может сохраниться. Но в следующем году мы ждем очередного ослабления европейской валюты до 0,95-1,00 к доллару (базовый сценарий), что будет транслироваться в курс 62-66 руб./EUR1", - прогнозируют эксперты.

Евро, по их мнению, может ослабнуть к доллару по следующим причинам:

- Геополитический конфликт продолжится и будет бить по европейской экономике сильнее, чем по американской.

- В 2023г еврозона может столкнуться с энергетическим кризисом (если не этой зимой, то следующей). Он в свою очередь вызовет более глубокую рецессию.

- Из пункта выше вытекает, что ЕЦБ не сможет существенно ужесточить монетарные условия. Недостаточно жесткая политика ЕЦБ приведет к тому, что инфляция будет оставаться на повышенном уровне дольше желаемого. В такой ситуации главной жертвой станет как раз европейская валюта.

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