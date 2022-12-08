"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Public Service Enterprise Group с прогнозной стоимостью на уровне $66 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Отличительной особенностью кейса эмитента является фокус компании на атомную генерацию, который дает возможность рассчитывать на достижение углеродной нейтральности уже в 2030 году. Этому должны поспособствовать и морские ВЭС в штате Нью-Джерси, первая очередь ввода которых запланирована в 2025 году. Однако до того момента компания будет "недобирать" выручку по причине продажи парка угольных и газовых ТЭС в феврале 2022 года. Долговую нагрузку компании оцениваем как умеренную. Среди рисков для компании отмечаем слабый регуляторный климат и вероятную стагнацию выручки в ближайшие годы", - указывает эксперт Александр Ковалев.

Public Service Enterprise Group - американский коммунальный холдинг, обслуживающий около 2,3 млн потребителей электроэнергии и 1,9 млн потребителей газа в штате Нью-Джерси.

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