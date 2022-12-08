"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"Сбербанк опубликовал сокращенные результаты по РПБУ за 11 месяцев 2022г. Как мы видим, Сбер уже по основным доходам превзошел показатели прошлого года. Даже совокупным итогом с начала года чистые процентные доходы и чистые комиссионные доходы превзошли показатели прошлого года. Чистая прибыль вышла на траекторию, заметно превышающую уровень прошлого года. Мы ожидаем за весь 2022г чистую прибыль в размере 250 млрд. рублей или чуть выше, т.к. у Сбербанка традиционно в декабре повышенные операционные расходы. Соответственно, по итогам года можно уже рассчитывать на 5,5 рублей на оба типа акций", - пишут эксперты.

Однако аналитики "Солид Брокер" подчеркивают, что по-прежнему не знают, какой запас по достаточности капитала у Сбербанка, - если он достаточный, то банк может решиться и на большие выплаты, чем 50% от прибыли.

"Однако ключевое в кейсе Сбера - это потенциальное восстановление прибыли на уровень выше 1 трлн. по итогам следующего года. Поэтому уже через год при текущем статусе кво Сбер может платить выше 25 рублей на акцию. Так что, безусловно, мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для его акций", - резюмируют стратеги инвесткомпании.

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