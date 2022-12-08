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08 декабря 2022 года 11:04
Предновогоднее ралли на рынке акций США остается под вопросом - BCS Express
Предновогоднее ралли на американском рынке акций остается под вопросом, усиливаются сомнения, готов ли рынок идти вверх в сложившихся условиях, отмечает в обзоре эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Два фактора, что откинули фондовый рынок США от двухмесячных максимумов и сдерживают покупки бумаг - это переживания по поводу решения ФРС по ставке на фоне относительно сильных метрик с рынка труда и по деловой активности в сфере услуг, а также предупреждения глобальных финансовых институтов о надвигающейся экономической рецессии. К технике рынка вопросов нет: индекс S&P 500 планово "отбился" от годового нисходящего тренда, ювелирно отработав уровень 4100 пунктов. За первую неделю декабря потери от пика превысили 4%, и есть вероятность более глубокого погружения в сторону ноябрьского гэпа у 3750 пунктов - это еще более 4% вниз от текущих, - отмечает аналитик. - Однако в рамках локальной нисходящей формации нельзя исключать и временных отскоков индексов, особенно учитывая приближающееся заседание ФРС, на котором регулятор все же может попытаться успокоить рынки, удовлетворив ожидания в послаблении денежно-кредитной политики. Ставка может быть повышена лишь на 50 б.п., а не на 75 б.п. (вероятность такого исхода - 75%), что спекулятивно может быть отыграно рынком акций вверх". "Что бросается в глаза - относительно низкая волатильность на достаточно сильном падении индекса S&P 500 за столь короткое время. Маркер риска, "индекс страха" VIX, хотя и скакнул вверх, но остается в области спокойствия или недалеко от 20 п. Данный факт говорит об очень аккуратной фиксации прибыли "быками" после ралли октября-ноября и осторожной игре на понижение от протестированного в начале декабря сильного уровня сопротивления", - указывает Зельцер. "Остается вопрос, способен ли рынок организовать в 2022 году привычное со статистической точки зрения предновогоднее ралли. Как правило, курс S&P 500 в декабре растет. Но монетарные реалии этого года и уже состоявшийся мощный отскок в последние месяцы года усиливают сомнения, готов ли рынок Штатов идти бодро вверх", - заключает эксперт BCS Express. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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