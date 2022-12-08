Нефть может подешеветь до $75/барр. в четверг при ухудшении настроений - ПСБ

Нефть может подешеветь до $75 за баррель Brent в четверг при ухудшении рыночных настроений, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Несмотря на явную перепроданность, цены на нефть Brent в среду не удержали "круглый" уровень в $80/барр., снова пошли вниз во второй половине дня, опустившись уже к уровням конца 2021г, - отмечает аналитик. - Дополнительным триггером стала слабоватая статистика по запасам в США от Минэнерго: запасы сырой нефти сократились на 5,2 млн барр., тогда как запасы бензинов выросли на 5,3 млн барр., а дистиллятов - на 6,2 млн барр. Прирост запасов нефтепродуктов фиксируется уже 4 неделю подряд, при этом запасы сырой нефти сокращаются меньшими темпами. Это наложилось на высокие опасения рисков рецессии в развитых странах и затягивания цикла высоких ставок, что привело к очередным распродажам в нефти. В четверг картина вряд ли сильно изменится, и при ухудшении настроений Brent рискует уйти к $75/барр.".

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