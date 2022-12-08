"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Fiserv Inc. c прогнозной стоимостью на уровне $112 за штуку на конец 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Fiserv вполне успешно противостоит турбулентности на мировых рынках, вызванной рекордной инфляцией, повышением процентных ставок и эскалацией геополитики в ряде регионов мира. Компания может похвастаться умеренными, но стабильными темпами роста ключевых финансовых показателей, а также высокой маржинальностью в отличие от большинства представителей техсектора. По итогам 9 месяцев выручка эмитента выросла на 9% г/г, а чистая прибыль - на 10% г/г. Акции Fiserv имеют бета-коэффициент на уровне 0,88, а потому в периоды повышенной волатильности выглядят хорошим дополнением к портфелю, помогая снизить общий риск", - пишет эксперт Ксения Лапшина.

Fiserv - американская компания, разработчик платежных технологий и решений для ритейлеров, провайдер цифровых сервисов для финансовых организаций и различных сопутствующих сервисов для оптимизации и автоматизации бизнес-процессов.

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