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08 декабря 2022 года 09:53
Вероятно ослабление рубля до 63,5 руб./$1 в четверг - ПСБ
Вероятно ослабление курса рубля в направлении к 63,5 руб./$1 (локальному уровню сопротивления) на торгах в четверг, значимых драйверов для смены динамики не наблюдается, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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