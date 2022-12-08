Индекс Мосбиржи начнет торги четверга в диапазоне 2180-2205п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг с умеренного отклонения в пределах 0,6%, в диапазоне 2180-2205 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Смешанное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением. Внутри дня ближайшей точкой притяжения для него способен выступить уровень 2200 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2170, 2150 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2210, 2230 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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