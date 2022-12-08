ЦБР, вероятно, сохранит ставку на уровне 7,5% в декабре 2022г - BCS Express

Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 7,5% годовых по итогам заседания 16 декабря 2022 года, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Инфляция ожидаемо выросла: -а неделю с 29 ноября по 5 декабря темпы роста потребительских цен в России резко ускорились, прибавив 0,58% против 0,19% неделей ранее. Основной причиной ускорения инфляции стала индексация тарифов на услуги ЖКХ (в пределах 9%), которую правительство перенесло с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. В годовом выражении инфляция составляет 12,55%. Ускорение ИПЦ - ожидаемое событие из-за тарифного фактора. Так что влияние на политику ЦБ РФ оно оказать не должно. На заседании 16 декабря Банк России, вероятно, вновь сохранит ключевую ставку на прежнем уровне в 7,5%", - указывает аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.