Причин для выхода вверх из сложившегося диапазона торгов у индекса Мосбиржи пока нет - BCS Express

Причин для выхода индекса Мосбиржи вверх из сложившегося торгового диапазона (2080-2250 пунктов) в настоящее время нет, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Российский рынок акций в среду показал смешанную динамику. Уверенности в устойчивом росте нашего рынка сейчас нет, наоборот, стоит сказать о достаточно слабом внешнем фоне. По индексу Мосбиржи техническая картина не меняется. Изо дня в день повторяем параметры действующего боковика: его нижняя граница проходит около 2080-2120 пунктов, верхняя - на 2250 пунктах. Причин для формирования растущего тренда и выхода из коридора наверх сейчас недостаточно", - пишет аналитик в комментарии инвесткомпании.

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