Возможна попытка индекса Мосбиржи в декабре протестировать отметку 2250п - BCS Express

Возможна попытка индекса Мосбиржи в декабре протестировать отметку 2250 пунктов, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Сезонность фондового рынка может служить дополнительным фактором при принятии инвестиционного решения, - пишет аналитик. - Целиком полагаться на статистическую доходность не стоит - как показал 2022г, падения и взлеты рынка могут быть и без предупреждения. Аномальная волатильность этого года внесла коррективы в помесячную статистику, но исторически слабый май для российского рынка и положительный ноябрь сохранились".

Пока декабрь стартовал вниз: индекс Мосбиржи за первую неделю месяца показывает символические потери, однако на истории декабрь для российского рынка относительно благоприятный, но значимого превосходства над другими месяцами года нет, подчеркивает Зельцер.

Тем не менее, на взгляд аналитика, в этом декабре на рынке акций РФ все же возможно подобие ралли - очень низкая волатильность рынка говорит о скорой встряске, а обвал нефти почти никак не отражается на индексе. "При этом начавшееся умеренное, но активное ослабление рубля может поддержать экспортеров, которые составляют 2/3 нашего рынка. Не забываем и про дивиденды нефтяников. Возможно, в декабре все же будет попытка выбить вверх 2250п по индексу Мосбиржи", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

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