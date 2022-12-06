Freedom Finance Global рекомендует покупать акции JD.com с целью $70

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции JD.com Inc. с целевой ценой $70 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Постепенное сворачивание коронавирусных ограничений в КНР позитивно повлияет на возможности JD.com по наращиванию выручки за счет реализации отложенного спроса на свои услуги, - отмечают аналитики. - Компания отчиталась за III квартал 2022 года лучше ожиданий, несмотря на не самую благоприятную макроэкономическую конъюнктуру. Операционная маржа в сегменте ретейла увеличилась на 37,6%, направление логистики после прошлогоднего убытка зафиксировало операционную прибыль за счет замедления роста себестоимости услуг, расходов на хранение, транспортировку, маркетинг и административные цели".

JD.com меньше подвержена регуляторному давлению, чем ее главный конкурент Alibaba, подчеркивают эксперты. Более того, компания входит в число бенефициаров усиления госрегулирования, так как из-за пристального внимания государства к ее деятельности Alibaba вынуждена отказываться от своей монопольной позиции в различных регионах Китая.

JD.com - основанная в 1998 году китайская компания, специализирующаяся на электронной коммерции. Управляет одной из крупнейших электронных торговых площадок Китая и развивает диверсифицированный бизнес в сегментах логистики, здравоохранения и экспресс-доставки.

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