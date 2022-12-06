"Финам" сохраняет умеренно позитивную оценку акций банковского сектора США

"Финам" сохраняет умеренно позитивную оценку долгосрочных перспектив акций банковского сектора США, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Результаты ведущих банков США в III квартале 2022 года были неоднозначными. Выручка увеличилась в годовом выражении на фоне существенного роста чистого процентного дохода, однако прибыль показала заметное снижение по итогам третьего квартала подряд. Негативными факторами оставались резкое падение доходов от инвестбанковских услуг, а также существенное увеличение расходов на кредитный риск", - отмечают аналитики "Финама".

Эксперты сохраняют осторожно позитивный долгосрочный взгляд на банковский сектор США. Они полагают, что американская экономика по-прежнему имеет значительный запас прочности и, несмотря на повышенные макроэкономические и другие риски, все же сможет избежать серьезного спада. На этом фоне стратеги "Финама" рассчитывают, что банки Штатов продолжат чувствовать себя относительно неплохо в финансовом плане, хотя их результаты в предстоящие кварталы будут оставаться, судя по всему, не самыми сильными.

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