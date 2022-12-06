BCS Express рекомендует покупать акции Royal Caribean с целью $103

BCS Express рекомендует покупать акции Royal Caribbean Cruises с целевой ценой $103 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 73,4%, говорится в материале инвесткомпании.

"Royal Caribbean - американская круизная компания, которая владеет 5 брендами и управляет более 40 судами. Основной и более крупный конкурент - Carnival Corporation. Компания оказалась под ударом из-за пандемии коронавируса, а затем инфляции и растущих процентных ставок. Объем долга - $17,7 млрд; 70% относятся к фиксированным процентным ставкам. Весной возможно сезонное восстановление бизнеса. Прогноз по динамике EPS на год - 45,7%; на 3-5 лет, среднем в год - 85% (данные CNBC)", - отмечают аналитики.

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