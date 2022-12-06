Акции China Construction Bank привлекательны для покупки - "Мои Инвестиции"

Акции China Construction Bank привлекательны для покупки на текущих уровнях, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Сектор недвижимости оказался под давлением из-за финансовых трудностей у крупнейших игроков рынка, замедления спроса на недвижимость и ужесточения регулирования в отношении девелоперов. China Construction Bank может стать бенефициаром государственных мер поддержки сектора недвижимости. Его акции торгуются на уровне 5x P/E и 0,5x P/B с дивдоходностью 8%. Предварительная экс-дивидендная дата ~21 июля", - пишут эксперты.

Они полагают, что акции эмитента могут вырасти, потому что объявление о смягчении ограничений для финансовой отрасли и других мерах поддержки может способствовать восстановлению покупательской активности на рынке недвижимости и поддержать объемы ипотечного кредитования. Также, если цены на жилье начнут восстанавливаться после нескольких лет стагнации, это уменьшит опасения инвесторов о кредитных списаниях.

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