S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 3970-4030п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться во вторник, скорее всего, в диапазоне 3970-4030 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

"По итогам прошедшей сессии S&P 500, оттолкнувшись от верхней границы нисходящего канала, вновь оказался ниже 200-дневной скользящей средней. Фиксируется замедление восходящего импульса, который во многом был обусловлен позитивными макроданными. Технически индекс широкого рынка находится в нейтральной зоне, о чем свидетельствует значение индикатора RSI. Ближайшей поддержкой может выступать уровень 100-дневной скользящей средней, который находится в районе 3940 пунктов. В преддверии пятничной публикации индекса PPI S&P 500 может опускаться к данной отметке, а затем вновь протестировать верхнюю границу нисходящего канала", - отмечает эксперт в комментарии.

Аналитик инвесткомпании обращает внимание на результаты опроса, проведенного BofA в прошлом месяце, согласно которым около 77% управляющих ожидают наступления рецессии в течение следующих 12 месяцев. При этом индекс экономических перспектив от Business Roundtable, рассчитанный на базе опросов CEO компаний, показывает снижение до 73 пунктов, что сопоставимо с показателем I квартала 2020 года, однако это все еще не уровень рецессии, указывает Глинянов.

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