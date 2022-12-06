Риски дальнейшего ослабления рубля сохраняются - Банк "Санкт-Петербург"

Риски дальнейшего ослабления рубля пока сохраняются, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль продолжает слабеть на фоне ситуации с введением ценового потолка на российскую нефть. Другие валюты EM с утра вторника также преимущественно слабеют. Риски дальнейшего ослабления рубля пока сохраняются, но сегодня курс USD/RUB, вероятно, останется ниже 64 руб./$1", - пишут аналитики банка.

В свою очередь, на нефтяном рынке в понедельник наблюдались высокие уровни волатильности. В моменте фьючерсы Brent превышали $88,4/барр., но по итогам дня они снизились к $82,7/барр. Инвесторы пока продолжают оценивать эффект от введенных на российскую нефть ограничений. По мнению экспертов банка, в краткосрочной перспективе поддержать рост фьючерсов Brent к $84/барр. могут данные по запасам в США от API, который выйдут этой ночью.

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