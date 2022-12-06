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06 декабря 2022 года 12:04
Рубль, скорее всего, ослабнет до 65 руб./$1 в краткосрочной перспективе - BCS Express
Рубль, скорее всего, ослабнет до 65 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер. "Российский рубль ускоряется вниз, а валютные пары быстро несутся вверх. Валютный боковик последних месяцев ожидаемо прорывается вверх по инвалютам. Доллар США, перехватив инициативу у рубля выше 61, в понедельник берет 62, а во вторник взлетает над 63. Наши оценки оперативного ослабления рубля исполняются, и уровень 65 за доллар США уже не так далеко", - отмечает эксперт. По мнению Зельцера, причинами быстрого ослабления рубля служат следующие факторы: - укрепление юаня на международном валютном рынке и обвал DXY; - процесс девалютизации российской финансовой системы и уход от токсичных валют в дружественные валюты; - снижение темпа роста экспорта при оперативном восстановлении импорта, что сужает профицит торгового баланса страны. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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