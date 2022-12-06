Рубль, скорее всего, ослабнет до 65 руб./$1 в краткосрочной перспективе - BCS Express

Рубль, скорее всего, ослабнет до 65 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Российский рубль ускоряется вниз, а валютные пары быстро несутся вверх. Валютный боковик последних месяцев ожидаемо прорывается вверх по инвалютам. Доллар США, перехватив инициативу у рубля выше 61, в понедельник берет 62, а во вторник взлетает над 63. Наши оценки оперативного ослабления рубля исполняются, и уровень 65 за доллар США уже не так далеко", - отмечает эксперт.

По мнению Зельцера, причинами быстрого ослабления рубля служат следующие факторы:

- укрепление юаня на международном валютном рынке и обвал DXY;

- процесс девалютизации российской финансовой системы и уход от токсичных валют в дружественные валюты;

- снижение темпа роста экспорта при оперативном восстановлении импорта, что сужает профицит торгового баланса страны.

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