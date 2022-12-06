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06 декабря 2022 года 10:33
Возможна стабилизация валютного курса вблизи 63 руб./$1 во вторник - Sber CIB
Возможна стабилизация валютного курса вблизи 63 руб./$1 во вторник, считают аналитики Sber CIB. "Рубль в понедельник ослаб на 0,5% - до 62,35 руб./$1. Учитывая глобальное укрепление американской валюты после выхода сильной макростатистики и снижения цен на нефть на 3%, это довольно умеренное падение. Сегодня рубль дешевеет более чем на 1% - до 63 руб./$1. Это обусловлено возросшим спросом на валюту после сообщений о подготовке ЕС девятого пакета санкций против России, который может включать ограничения в отношении банков. Повторяется история октября, когда рубль слабел почти до 65 руб./$1 из-за опасений по поводу санкций против НКЦ. Не исключено, что в ближайшее время российская валюта вновь подешевеет до этого уровня. Однако во вторник возможна стабилизация вблизи 63 руб./$1, поскольку произошедшее ослабление всё же довольно существенное", - отмечается в комментарии. Котировки Brent, в свою очередь, во вторник находятся в боковом тренде. Фьючерсный контракт на WTI с исполнением в июле 2023 года торгуется на $0,53 за баррель дороже ближайшего, январского, контракта. По мнению экспертов Sber CIB, это свидетельствуют об образовании профицита на рынке. Как считают аналитики, цена Brent может снизиться до $82 за баррель после новостей об успешном перенаправлении нефти из ЕС на альтернативные рынки. "Доходности ОФЗ в понедельник выросли в среднем на 4 б. п. из-за ребалансировки портфелей инвесторами в преддверии очередных аукционов, - напоминают аналитики инвестбанка. - Такая динамика может сохраниться и во вторник, за исключением коротких выпусков. В среду предстоит погашение ОФЗ-26220 объёмом 350 млрд руб. По мнению аналитиков, некоторые участники рынка будут покупать ОФЗ с погашением менее чем через три года в ожидании крупной выплаты, а также выпуски с плавающим купоном". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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