Котировки акций девелоперов РФ находятся на привлекательных для покупки уровнях - SberCIB

Текущие котировки акций девелоперов РФ находятся на привлекательных для покупки уровнях, полагают аналитики SberCIB.

"Летом рынок недвижимости уверенно восстанавливался, но осенью столкнулся с новыми проблемами. К ним относятся рост процентных ставок после заявления ЦБ о скором завершении цикла смягчения монетарной политики, планы по ограничению льготных ипотечных программ, а также усиление геополитической напряжённости", - отмечается в комментарии.

После 21 сентября волатильность на российском фондовом рынке значительно выросла на фоне усиления геополитической напряженности, напоминают аналитики инвестбанка. К концу сентября индекс Мосбиржи упал примерно на 20%, но к началу ноября это падение уже было отыграно. Однако акции девелоперов восстановились неполностью. Более того, по большинству мультипликаторов все эмитенты этого сектора торгуются с дисконтом 20-50% к историческим уровням, подчеркивают эксперты.

По прогнозу аналитиков Sber CIB, в 2023г продажи жилья в натуральном выражении на первичном рынке сократятся на 10%. Долгосрочный прогноз предполагает, что рынок недвижимости вернется к уровням 2021г только к 2025г.

"Однако текущие котировки публичных российских девелоперов находятся на привлекательных уровнях даже с учетом более осторожной оценки перспектив сектора в 2023г. Фаворитами в секторе являются "Самолет", который демонстрирует самые высокие темпы роста и платит дивиденды, и "Группа ЛСР", имеющая высокую рентабельность и диверсифицированный бизнес", - пишут стратеги Sber CIB.

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