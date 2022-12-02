Акции Beluga Group, Сегежа Групп и ЛУКОЙЛа будут интересны на следующей неделе - BCS Express

Акции Beluga Group, "Сегежа Групп" и "ЛУКОЙЛа" будут интересны на следующей неделе, полагает аналитик BCS Express Дмитрий Пучкарев.

5 декабря пройдет заседание совета директоров Beluga Group, в повестке которого есть вопрос о размере промежуточных дивидендов. Эксперт считает, что волатильность в акциях Beluga Group перед решением по дивидендам должна вырасти.

"Техническая картина в акциях преимущественно нейтральная. Бумаги подошли к локальному сопротивлению около 2850 руб. При появлении позитивных новостей по дивидендам бумаги могут пройти отметку без проблем, более важные уровни находятся на 3050-3100 руб.", - указывает Пучкарев.

"Сегежа" планирует опубликовать 8-9 декабря финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2022г. Ключевые показатели должны вырасти в III квартале г/г из-за эффекта консолидации показателей Интер Форест Русс.

"Акции "Сегежа Групп" находятся неподалеку от исторических минимумов из-за эффекта санкций, давления крепкого рубля, - констатирует Пучкарев. - Условной зоной поддержки можно выделить 4,4-4,7 руб. Слабый отчет может спровоцировать волну снижения в отмеченный район. В среднесрочной перспективе ожидания по бумагам сдержанные, так как проблемы для бизнеса сохраняются. Однако в долгосрочной перспективе уровни могут быть интересными для покупок".

Также эксперт отмечает, что на следующей неделе произойдет три важных события для "ЛУКОЙЛа" и всей российской нефтяной отрасли. Во-первых, вступит в силу эмбарго ЕС на сырую нефть из РФ (не трубопроводную). Во-вторых, возможно, появится решение стран G-7 по потолку цен на нефть из РФ. Наконец, пройдет заседание министерского комитета ОПЕК+. На взгляд стратега, события не являются неожиданными, но эффект на цены на нефть и динамику акций нефтяных компаний может быть ощутимым.

"При появлении позитивных новостей акции "ЛУКОЙЛа" могут подняться к сопротивлению 4750 руб. за бумагу. Бумаги избавились от перекупленности после предыдущего теста отметки. В случае пробоя отметки среднесрочные ориентиры сместятся к 5750 руб. Снизу потенциал снижения ограничен 4500 руб., но если уровень будет пробит, техническая картина ухудшится, открывая дорогу на 4400 руб.", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

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