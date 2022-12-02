"Финам" понизил рейтинг акций Kuaishou Technology до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Kuaishou Technology с "покупать" до "держать" и сохраняет целевую цену на октябрь 2023г на уровне HKD59,90 за штуку, сообщается в материале инвесткомпании.

"Акции Kuaishou 2 декабря достигли своей целевой цены и менее чем за 2 месяца принесли инвесторам доходность порядка 26%, опередив по динамике индекс Hang Seng, - отмечает аналитик Ксения Лапшина. - С начала ноября у гонконгского рынка появились факторы роста: замедление инфляции в США, укрепление юаня к доллару, новые меры поддержки застройщиков. Несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом, власти Китая могут пойти на некоторые послабления в политике zero-COVID после протестов граждан. Мы сохраняем оптимизм в отношении перспектив Kuaishou, так как компания постепенно увеличивает свою долю на рынке рекламы, несмотря на слабость рекламной отрасли. Однако считаем, что после сильного роста на коротком горизонте потенциал акций ограничен, поэтому понижаем рейтинг акций компании".

Kuaishou Technology - китайская компания, разработчик развлекательных приложений для создания, просмотра и стриминга видеоконтента, проведения прямых трансляций, социального общения и взаимодействия с брендами.

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