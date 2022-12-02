Инвестбанк Синара присвоил рейтинг "держать" акциям JD.com

"Инвестиционный банк Синара" присвоил рейтинг "держать" акциям JD.com Inc. с целевой ценой HKD217 и $56 за штуку и расписку соответственно, сообщается в аналитическом материале.

"Котировки JD.com за последний год упали на 34% из-за ужесточения регулирования компаний в КНР, политики "нулевой терпимости" к COVID и сложной макроэкономической обстановки, а также опасений относительно делистинга китайских акций с американских бирж, - пишет аналитик Сергей Вахрамеев. - Примерно столько же потеряли в стоимости и акции ее основного конкурента - Alibaba. Мы считаем текущую цену бумаг JD.com справедливой. С одной стороны, база пользователей с высоким располагаемым доходом привлекательна для сторонних продавцов. С другой, ФРС продолжает увеличивать ставки, что делает компании технологического сектора менее интересными для инвесторов. При лучших, чем в среднем у конкурентов, перспективах роста прибыли в ближайшие пять лет JD.com торгуется с премией 8% по коэффициенту P/E 2023П".

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