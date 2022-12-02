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02 декабря 2022 года 13:52

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам Башнефти

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" обыкновенным акциям "Башнефти" с прогнозной стоимостью 1090 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 16,3% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании.

Привилегированным акциям "Башнефти" экспертами также был присвоен рейтинг "покупать" с прогнозной стоимостью 861 рубль за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 23,5% от текущего уровня.

"Акции эмитента еще на протяжении 2021 года выглядели существенно хуже сектора, что было связано с медленным восстановлением операционных результатов после коронакризиса. При этом в конце прошлого года нефтяник перешел к росту добычи, а летом 2022 года смог восстановить ее после временной просадки весной. Мы полагаем, повышенные цены на нефть и восстановление операционных результатов позволят "Башнефти" улучшить свои финансовые показатели в текущем году, что может трансформироваться в привлекательную по меркам сектора дивидендную доходность", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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