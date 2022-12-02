Ренессанс Капитал ждет сохранения ставки ЦБ РФ на уровне 7,5% в декабре

"Ренессанс Капитал" ждет сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 7,5% годовых в декабре 2022 года.

"Данные Росстата отразили сохранение ситуации в октябре в рамках сентябрьских тенденций, при этом показатели со стороны спроса сложились чуть лучше наших ожиданий, тогда как стройка продолжила преподносить наибольшие положительные сюрпризы. Ситуация в промышленности поддерживалась госзаказом, активность в экспортоориентированных добывающих отраслях оставалась достаточно устойчивой в преддверии начала действия нефтяного эмбарго. По оценке Минэкономразвития, спад ВВП составил 4,4% г/г в октябре после 4,5% в сентябре (пересмотрено в сторону улучшения с 5%), а по итогам десяти месяцев сложился на уровне 2,1% г/г. По результатам 2022 года спад ВВП, вероятнее всего, составит чуть менее 3% г/г. В ноябре потребительские и бизнес настроения показали положительную динамику, недельная инфляция немного ускорилась в большинстве своем за счет разовых факторов. Пока можно говорить о снижении эффекта мобилизации и возвращении на плавный восстановительный тренд, наметившийся с середины года. Однако экономическая неопределенность остается повышенной. В этих условия мы ждем сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 7,5% в декабре", - говорится в обзоре инвесткомпании.

Эксперты полагают, что возобновление снижения ставки может начаться во втором квартале 2023 года.

"Прогнозируем сохранение сдержанного инфляционного давления в ближайшие месяцы с выходом инфляции на уровень около 3% весной 2023 года, что должно поддержать возобновление снижения ключевой ставки Банка России во втором квартале (до уровня 6,5% на конец 2023 года)", - пишут экономисты.

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