"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций сталелитейных компаний РФ, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"Ожидаем сильные продажи стального проката на российском рынке по итогам ноября и сезонное замедление в зимние месяцы. Отмечаем, что из-за ограничений на экспорт снижение спроса на сталь в России будет сложно компенсировать увеличением экспорта. Тем не менее, считаем, что самые низкие по объемам продаж месяцы уже прошли в мае-июне. Текущая премия в ценах на сталь на внутреннем рынке (~$220/т) поддерживает более высокую маржинальность компаний, ориентированных на внутренний рынок. Мы продолжаем позитивно смотреть на акции российских сталелитейных компаний", - пишут эксперты.

При текущих ценах на сталь и курсе рубля акции более ориентированных на внутренний рынок "ММК" и "Северстали", на взгляд аналитиков, выглядят привлекательнее, однако "НЛМК" более ориентирован на экспорт и будет в большем выигрыше в случае ослабления рубля. В отсутствии финансовой отчетности катализатором для роста акций может стать публикация операционных результатов за IV кв. в феврале 2023г.

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