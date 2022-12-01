BCS Express рекомендует покупать акции Amazon с прогнозной ценой $168

Аналитики BCS Express рекомендуют покупать акции Amazon.com Inc. с прогнозной стоимостью $168 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 82% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Намерение гиганта электронной коммерции увеличить число сотрудников, которые занимаются "облачными" услугами, в следующем году, а также продолжить строительство дата-центров позитивно для бизнеса корпорации. Amazon стремится сократить общие расходы и направить средства на развитие наиболее перспективного направления Amazon Web Services (AWS), которому при снижающихся темпах роста сейчас важна поддержка. Реализация этого плана повысит эффективность бизнеса и рыночную ценность гиганта электронной коммерции", - пишут эксперты.

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