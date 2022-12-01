Freedom Finance Global рекомендует продавать акции Xpeng с прогнозной стоимостью на уровне $6 за штуку на рынке США и 23,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку на бирже в Гонконге, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Мы оцениваем результаты Xpeng за третий квартал как умеренно негативные. Несмотря на повышение маржинальности бизнеса, пессимистичные прогнозы менеджмента вызывают серьезные опасения, так как конкуренты компании ожидают существенного усиления спроса. Кроме того, в отличие от конкурентов, эмитент остается убыточным и на точку безубыточности планирует выйти только к 2025 году. Это вынуждает говорить о высоких рисках отставания от Li Auto и NIO, особенно на фоне снижения цен производителями электромобилей в Китае, - пишет аналитик Роман Лукьянчиков. - Дальнейшая динамика котировок бумаг Xpeng будет зависеть исключительно от успехов менеджмента в оптимизации бизнеса и привлечении клиентов. Будущее компании остается туманным, и возможно дальнейшее снижение цены, в связи с чем рассматривать бумаги можно только для агрессивного портфеля на долгосрочный период".

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