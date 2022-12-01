Изменение ставки ЦБ РФ по итогам заседания 16 декабря маловероятно - ПСБ

Изменение ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания 16 декабря 2022 года маловероятно, ее небольшое снижение возможно в первом квартале следующего года, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Недельная инфляция в РФ снова ускорилась: 0,19% за последнюю неделю ноября против 0,11% неделей ранее. Сигнал начала месяца о возможном усилении дефляционных процессов был ложным. Похоже, конец года традиционно будет все же характеризоваться высокой инфляцией. Пока рост инфляции обеспечен удорожанием продуктов питания (овощей, фруктов, яиц) и услуг населению (авиаперелетов). В непродовольственном сегменте инфляция нулевая: рост цен на лекарства и средства гигиены гасится снижением цен на электронику и стройматериалы. Уровень годовой инфляции опустился до 12% г/г. Это нижняя граница прогноза ЦБ (12-13% на конец года). Тем не менее дальнейшего снижения инфляции до конца года ждать не стоит. Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря остановит этот процесс. Не ждем изменений по ключевой ставке Банка России до конца года и рассчитываем на ее небольшое снижение в первом квартале 2023 года", - указывают эксперты в комментарии.

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