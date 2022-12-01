Перспективы цены бумаг Полюса в целом пока остаются позитивными - "Велес Капитал"

Технические сигналы для бумаг ПАО "Полюс" остаются "бычьими", краткосрочные и среднесрочные перспективы котировок позитивны, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Золотодобытчики в четверг продолжали повышение котировок на фоне скачка цен на драгоценный металл после выступления главы ФРС Дж. Пауэлла. С технической точки зрения цена бумаги "Полюса" находятся на максимуме с 20 сентября и продолжает уверенный рост на повышенных объемах. Котировки стабилизируются выше среднесрочной поддержки 6950 руб., что наряду с другими "бычьими" техническими индикаторами указывает на хорошие перспективы развития роста сначала в район сентябрьского пика 8595 рублей, а затем к самым высоким значениям с конца июня - 9150 рублей. Акции не выглядят перекупленными ни в краткосрочном, ни в среднесрочном периодах, в связи с чем актуальным остается сохранение "длинных" позиций с учетом возможной коррекции ближе к 6950 рублям в рамках фиксации прибыли при ухудшении общих настроений", - пишет эксперт в комментарии.

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