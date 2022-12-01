"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ПИКа с целью 700 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "ПИК-специализированный застройщик" с целью 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,77%, стоп-приказ: 570 рублей говорится в комментарии инвестиционной компании.

Масштабная поддержка строительного сектора со стороны государства в среднесрочной перспективе может оказать влияние на выручку и прибыль компании, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения текущая восходящая тенденция продолжается. После небольшой коррекции актуально открывать сделки по тренду. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 570 рублей риск на портфель составит 0,33%", - указывают в "Финаме".

"ГК ПИК" - российская девелоперская и строительная компания, крупнейший девелопер России.

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