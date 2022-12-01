BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Workday

Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Workday Inc. с прогнозной стоимостью $195 за штуку, что предполагает потенциал роста 16% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Workday предоставила позитивные финансовые результаты за III квартал 2023 года, несмотря на замедление деловой активности. Менеджмент незначительно повысил ожидания по финпоказателям на фискальный 2023 год, а также дал прогноз на следующий год, несмотря на сохранение высокого уровня неопределенности в макроусловиях. Анонсированная сумма buyback несущественна, однако, принимая во внимание то, что это первая программа в истории компании, мы считаем, инвесторы позитивно оценят действия менеджмента. Прогнозы на 2024 год вышли в рамках наших ожиданий - улучшение маржинальности позитивно, учитывая, что в условиях высоких процентных ставок инвесторы уделяют ей пристальное внимание", - указывают эксперты.

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