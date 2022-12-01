Вероятно частичное восстановление цены акций Salesforce в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятно частичное восстановление котировок акций Salesforce Inc. в ближайшее время, говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

Salesforce сообщила, что главный исполнительный директор и вице-председатель совета директоров компании Брет Тейлор уходит в отставку 31 января. Таким образом, правление полностью перейдет к Марку Бениоффу. Инвесторы пессимистично восприняли его предстоящий уход из компании. На наш взгляд, рынок переоценивает негативный характер новости. Мы обращаем большее внимание на финансовые результаты Salesforce за 3К23 ф.г., опубликованные в среду после закрытия основной торговой сессии. Расцениваем их позитивно, а прогноз менеджмента на 2023 ф.г. нейтрально и ожидаем частичного восстановления котировок акций компании, поскольку полагаем, что инвесторы в ближайшее время обратят более пристальное внимание на отчетность", - пишет аналитик Ирина Фомкина.

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