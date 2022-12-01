Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Apple Inc. с целевой ценой $132 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Пандемия COVID-19 в Китае продолжается, а карантинные меры правительства приводят к забастовкам на предприятиях и массовым беспорядкам, - отмечает аналитик Егор Толмачев. - По мере ухудшения ситуации в Поднебесной и увеличения сроков заказа новых устройств на официальном сайте Apple становится ясно, что даже скорректированный прогноз компании, предполагающий поставку 87 млн устройств в IV квартале 2022г, является крайне оптимистичным".

Эксперт ожидает, что фактическое снижение отгрузок новых iPhone по итогам последних трех месяцев текущего года составит около 15 млн единиц (-17% в сравнении с первоначальным прогнозом менеджмента), в итоге Apple получит 75 млн устройств. Это выпадение, по мнению Толмачева, будет на 30-40% компенсировано отложенным спросом в следующих трех кварталах.

"Пока эпидемическая ситуация в Китае не нормализуется, риск дальнейшего краткосрочного снижения котировок Apple остается. Мы сохраняем умеренно негативный прогноз в отношении акций компании и рекомендуем держать эти бумаги с таргетом $132", - резюмирует аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.