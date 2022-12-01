"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Dollar General с целью $275 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,5%, стоп-приказ: $246, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует финансовые результаты 1 декабря. Аналитики ожидают роста выручки до $9,42 млрд и прибыли на акцию $2,54. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогноз менеджмента на следующий квартал будет благоприятным, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага движется к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 9% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $246 риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,99", - указывают эксперты инвесткомпании.

Dollar General - американская сеть универсальных магазинов со штаб-квартирой в Гудлетсвилле, штат Теннесси. По состоянию на апрель 2022 года Dollar General управляла 18 216 магазинами в континентальной части США.

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