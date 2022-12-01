Котировки золота, скорее всего, закрепятся около $1790/унц. в четверг - Sber CIB

Котировки золота, скорее всего, закрепятся около отметки $1790 за тройскую унцию в четверг, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев.

"Золото вновь дорожает на фоне слабой макростатистики из США. Котировки золота вчера выросли с $1749 до $1773 за унцию. Желтый металл получил серьезную поддержку на фоне довольно слабых макроэкономических данных в США и мягких комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла. Сегодня утром золото торгуется уже около $1780 за унцию, а доллар глобально дешевеет. В четверг в США выйдут дефлятор потребительских расходов (PCE) за октябрь, производственный индекс PMI от ISM за ноябрь, а также недельная статистика по первичным заявкам на пособие по безработице. Мы ожидаем, что сегодня цены на золото могут закрепиться около $1790 за унцию", - отмечает эксперт.

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