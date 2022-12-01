Вероятный торговый диапазон для котировок нефти в 2023г составляет $83-84 за баррель - "Открытие Инвестиции"

Вероятный торговый диапазон для котировок нефти в 2023г составляет $83-84 за баррель Brent, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Мы полагаем, что в II-III кварталах 2023г в оптимистическом сценарии добыча нефти в РФ снизится до 9,7 мбс (всего на 1 мбс с уровня октября 2022г), а в умеренно-пессимистическом - до 9,0 мбс (на 1,7 мбс). Более глубокое падение добычи возможно, если ЕС установит низкий "потолок" цены (например, $50-55 за баррель до вычета расходов на транспортировку) или Россия примет жёсткие ответные меры. Нефть Brent будет в следующем году дешевле, нежели в текущем. В базовом сценарии это порядка $83-84 за баррель по североморскому сорту. Соответственно, вполне реально, что нефть Urals при сохранении дисконта будет торговаться в диапазоне $50-55 за баррель", - прогнозирует эксперт.

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