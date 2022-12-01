Сохранение текущей ставки ЦБР в декабре 2022г пока остается базовым сценарием - Банк "Санкт-Петербург"

Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на текущем уровне (7,5% годовых) на заседании в декабре 2022 года пока остается базовым сценарием, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Инфляция в России за неделю составила 0,19% н/н, вновь обновив максимум с начала июля. В годовом выражении рост цен замедлился уже до 12% г/г. Высокая инфляция за неделю связана в первую очередь с ростом цен на огурцы (+12,1% н/н) и на полеты экономическим классом (+11,0% н/н). Но данные четверга вновь напомнили о слабости спроса в РФ - в октябре падение розничных продаж осталось вблизи 9,8% г/г. Продолжаем ожидать сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 7,5% годовых в декабре", - пишут эксперты.

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