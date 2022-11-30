"Ингосстрах-Инвестиции" рекомендует покупать бумаги X5 Retail Group, потенциал роста цены GDR к концу 2023 года составляет 57% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале эксперта Анны Михайловой.

"X5 - ведущий игрок на российском рынке розничной торговли продуктами питания, на конец сентября 2022 года розничная сеть состояла из 18,9 тыс. магазинов "Пятерочка", 972 магазинов "Перекресток", а также магазинов других форматов (дискаунтеры и гипермаркеты). Общая торговая площадь на указанную дату составила 8640 тыс. кв. м. Магазины компании присутствуют в семи федеральных округах. Рыночная доля компании, по последним данным, оценивается в 12,6%. Наша оценка справедливой стоимости эмитента предполагает потенциал роста котировок его бумаг к концу 2023 года на 57% от текущей рыночной цены, и мы рекомендуем "покупать" депозитарные расписки X5", - указывает аналитик.

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