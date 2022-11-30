Рубль к концу 2022г может ослабнуть до 62-66 руб./$1 - Банк "Открытие"

Рубль может ослабнуть до 62-66 руб./$1 к концу текущего года, говорится в комментарии старшего экономиста аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максима Петроневича.

"Курс рубля к доллару и евро остается в большой зависимости от сальдо торгового баланса, - указывает эксперт. - И хотя оно сокращается под влиянием постепенного сокращения экспорта и роста импорта, его размер в третьем квартале составил около $70 млрд, что существенно выше уровней 2000-2021гг. При этом серьезное ухудшение платежного баланса за счет импорта невозможно: импорт товаров и услуг в существенной степени восстановился и в III квартале достиг $85 млрд. Потребительский импорт восстановился практически полностью, основное снижение связано со снижением инвестиционного импорта".

Основные риски ухудшения платежного баланса, на взгляд аналитика, связаны со снижением объемов экспорта, который в третьем квартале составил $153 млрд. При этом краткосрочные риски снижения экспорта и ослабления рубля невелики.

Учитывая, что все основные экспортные/импортные контракты уже заключены, Петроневич считает, что поддержка рубля со стороны торговых операций будет сохраняться.

"Однако по отношению к доллару США рубль к концу года может ждать небольшое ослабление до 62-66 руб./$1 - прежде всего за счет возможного укрепления доллара с текущих 1,04 за евро до 0,98-0,99 за евро в случае продолжения жесткой риторики со стороны ФРС, так и - гипотетически - за счет всплеска спроса на валюту в результате роста рублевой ликвидности в конце года", - прогнозирует эксперт.

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