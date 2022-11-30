Акции девелоперов Китая остаются крайне спекулятивной историей - "Мои Инвестиции"

Акции девелоперов Китая остаются крайне спекулятивной историей, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая заявила, что разрешит вторичное размещение акций для девелоперов. Это поддержало рост на рынках акций и облигаций, - отмечается в комментарии. - Власти Китая предпринимают широкий спектр мер по поддержке сектора недвижимости. Это, вероятно, приведет к большей уверенности потребителей, восстановлению продаж жилья и поддержке цен на него. Вслед за этим должны вырасти прибыли девелоперов и цены их акций".

Акции Country Garden подорожали почти в три раза за месяц, констатируют эксперты телеграм-канала. Девелоперы, на их взгляд, остаются крайне спекулятивной историей - высокая волатильность котировок и всё ещё высокая доходность еврооблигаций подчёркивают риски сектора.

"Более защитным выглядит покупка акций HKEX. Снижение рисков в секторе недвижимости, размещения акций девелоперов и возвращение внимания инвесторов к китайским акциям позитивно отразятся на бизнесе биржи", - пишут аналитики.

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