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30 ноября 2022 года 11:57
Цикл повышения ставок ФРС, скорее всего, завершится к середине лета 2023г - Freedom Finance Global
Цикл повышения процентных ставок ФРС США, скорее всего, будет завершен к середине лета 2023 года, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Есть основания полагать, что с декабря текущего года темпы ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в США как минимум замедлятся. Однако по-прежнему сохраняется вероятность того, что в 2023 году подъем ставок после достижения ими нейтрального уровня прекратится, после чего монетарные условия будут поддерживаться без изменений достаточно длительное время. Главным условием для приостановки цикла ужесточения ДКП по-прежнему выступает замедление темпов роста цен, - пишет эксперт. - Хотя до перехода к мягкой монетарной политике еще довольно далеко, нельзя не отметить, что риторика даже у настроенных "по-ястребиному" представителей Федрезерва начала меняться, что неудивительно, поскольку дальнейшие резкие повышения ставок могут оказать значительное давление на экономику США. Если в 2023 году инфляция замедлится более существенно в сравнении с прогнозами, то регулятор может начать снижать ставки по федеральным фондам еще до 2024 года. Однако, на наш взгляд, более вероятен сценарий, в рамках которого цикл повышения процентных ставок будет завершен к середине лета 2023 года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ФРС-СТАВКА-АНАЛИТИКА
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