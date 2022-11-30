Вероятно продолжение консолидации рубля в ближайшее время - BCS Express

Вероятно продолжение консолидации курса рубля в паре с долларом США в ближайшее время, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Если посмотреть на текущую картину чуть шире, то коридор 60-61,2 руб./$1 являлся лишь частью более широкого боковика. Его верхняя граница и в то же время важный рубеж сопротивления расположен на 62,3-62,7 руб./$1. Эти отметки могут стать следующими ориентирами для роста, если курс снова вернется выше 61,2 руб./$1", - отмечает аналитик инвестиционной компании в комментарии.

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