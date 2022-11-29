Инвесторам стоит обратить внимание на акции золотодобывающих компаний РФ - "Открытие Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции золотодобывающих компаний РФ, считает аналитик "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева.

Эксперт обращает внимание на сообщение Росстата о том, что Россия в октябре 2022г увеличила производство золота по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 19,1%. В общей сложности по итогам 10 месяцев 2022г объём производства золота оказался на 1,1% выше результатов за тот же период 2021г.

"Весной этого года США, Великобритания и ЕС отозвали статус LBMA у российских аффинажных заводов и наложили санкции на крупнейшие коммерческие банки, что существенно затруднило экспорт золота из России. Позитивные изменения в производстве золота говорят о том, что золотодобытчики потихоньку справляются с организацией новых путей экспорта металла из страны. Это также говорит о том, что внутренний рынок золота активно развивается и спрос на металл внутри страны растёт", - отмечает Лукичева.

Ввиду позитивных изменений в отрасли аналитик рекомендует обратить внимание на акции российских золотодобывающих компаний: Polymetal, "Полюс", "Лензолото" и проч. Эксперт призывает подробно анализировать риски для сделок с бумагами каждой конкретной компании.

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